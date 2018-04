Météo du 1er avril : la grisaille laisse place aux éclaircies à Lyon

Gris et chargé ce matin, le ciel va se dégager progressivement. De belles éclaircies vont ponctuer cette journée de Pâques, encore fraîche pour la saison.

Benjamin Roure

Contrairement à ce qui avait été annoncé, les urban trailer de Lyon ne devraient pas être mouillés. Si le ciel est encore chargé ce matin, la pluie n'est plus au programme ce dimanche. Poussés par un très léger vent du Nord Ouest (10 km/h), les nuages défileront pour camoufler pendant de brefs instants les rayons du soleil. Côté températures, elles restent assez fraîches et passent de 7 degrés ce matin à un maximum de 12 degrés vers 17 heures. Une belle journée pour se balader sous le soleil et respirer l'arrivée du printemps. Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air est bonne dans l'agglomération lyonnaise : un note de 31/ 100 lui est attribuée.