Météo du 1er avril : de la pluie à Lyon tout au long de la journée

Il ne s'agit pas d'un poisson d'avril : après une semaine radieuse, ce samedi se passera sous la pluie et avec des températures plus fraîches à Lyon.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

En avril, ne te découvre pas d'un fil. L'adage semble se vérifier à Lyon ce samedi 1er avril puisque les températures ne dépasseront pas les 14 degrés, soit un degré de moins que les normales de saison. Il fera entre 10 et 12 degrés ce matin puis en fin d'après-midi et en soirée. Au maximum, le thermomètre atteindra les 14 degrés aux alentours entre 15 heures et 16 heures. Les pluies éparses sont prévues tout au long de la journée. En revanche, selon Météo France, les précipitations devraient cesser entre 17 heures et 23 heures pour laisser place à un ciel très nuageux. Si quelques rafales de vent d'une vitesse de 40 km/h sont prévues ce matin, le reste de la journée se déroulera avec des vents variables d'une vitesse de 15 km/h. Du côté de la qualité de l'air, pas d'inquiétude à avoir, le temps est parfait pour prendre l'air. Selon Air Rhône-Alpes, la qualité de l'air dans l'agglomération lyonnaise est bonne avec une note de 31/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.