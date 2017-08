Météo du 1er août : retour des orages et de la grêle à Lyon

Le beau temps de ce premier jour du mois d’août va laisser place à des orages dans la soirée. Des orages potentiellement accompagnés de grêle.

Jeff Pachoud/AFP

La journée s'annonce changeante ce mardi à Lyon. Du matin jusqu'à 17h, le soleil va briller sur la ville malgré quelques nuages épars. Mais, en fin d'après-midi, le temps va se gâter. Des orages accompagnés de pluie vont tomber sur la ville, annonce Météo France. Ces pluies pourraient, comme dimanche, se transformer en grêle. Les averses orageuses devraient s'estomper peu à peu entre 20h et 23h. Côté températures, il fera 31°C à 11h et jusqu’à 34°C dans l'après-midi. Attention, des rafales de vent sont annoncées dans la journée. Entre 17h et 20h, ces rafales atteindront les 80km/h.

Qualité de l’air : moyenne

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 57 sur 100, et la qualifie de "moyenne" sur son échelle où 1 équivaut à "très bonne" et 100 à "très mauvaise".