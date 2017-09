Météo du 19 septembre : un risque d'orages à Lyon

Si Météo France prévoit des éclaircies cet après-midi à Lyon, un risque de pluies éparses et d'orages est annoncé pour ce matin.

©Tim Douet

Le temps se couvre à Lyon. Ce matin entre 8 h et 11 h, des pluies éparses sous des températures comprises entre 10 et 14 degrés sont à prévoir. Cette perturbation pourrait se clôturer par des orages entre 11 h et 14 h, prévient Météo France. Le vent du Nord soufflera tout au long de la journée, à une vitesse comprise entre 10 et 20 km/h. L'après-midi devrait ensuite être plus dégagé avec quelques éclaircies. Au maximum, il fera 16 degrés à 17 heures. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 26/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.