Météo du 19 novembre : une journée sous la grisaille à Lyon

Avant des journées plus ensoleillées dès lundi, le temps reste gris et froid ce dimanche dans l'agglomération lyonnaise.

Benjamin Roure Ciel gris nuageux sur Lyon

La possibilité de quelques gouttes d'eau en fin de matinée et en début d'après-midi n'est pas à exclure ce dimanche à Lyon. Sous un ciel couvert, les températures passeront de 1 à 9 degrés entre 7 h et 13 h. L'après-midi, il n'y aura pas de grand changement en perspective. Le ciel restera chargé de nuages gris et les températures seront de 7 degrés. Le vent du Nord reste très discret, avec une vitesse de 5km/h à Lyon ce dimanche. Comme annoncé par Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air se dégrade sur l'agglomération lyonnaise. Elle est aujourd'hui "moyenne" avec une note de 54/100.