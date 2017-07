Météo du 19 juillet : du soleil et du vent ce mercredi à Lyon

Ce mercredi, la journée s'annonce ensoleillée avec un vent qui soufflera en continu.

Benjamin Roure

Comme ce mardi la journée s'annonce ensoleillée aujourd'hui. Malgré quelques nuages ici ou là, le soleil sera présent tout au long de la journée. Côté températures, dès 11h, il fera déjà 28°C, et il fera au plus chaud 33°C et 30°C à 20h. Attention comme hier encore, la journée s'annonce venteuse. 45 km/h sont attendus en matinée et le vent soufflera jusqu'à 60 km/h en milieu d'après-midi avant de retomber dans la nuit.

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'annonce à 61/100, la qualifiant de "médiocre". Le laboratoire annonce une amélioration d'ici demain.