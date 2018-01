Météo du 19 janvier : journée mitigée à Lyon

Ce vendredi, la météo va alterner entre belles éclaircies et averses.

Benjamin Roure

La météo s'annonce versatile ce vendredi à Lyon. Dès le matin les éclaircies vont laisser place à quelques pluies éparses avant de reprendre leurs droits. De 13h à 19h, ces éclaircies vont même se faire plus présentes et laisser place à de beaux morceaux de ciel bleu. À la tombée de la nuit, quelques averses vont à nouveau tomber entre 19h et 22h. Côté températures, il fera 5°C au lever du jour sur Lyon et 11°C à la mi-journée.

Quant à la qualité de l'air, elle est jugée "très bonne" par Air Rhône-Alpes, ce dimanche, à Lyon. L'observatoire lui attribue la note de 24/100 sur le barème national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.