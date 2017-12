Météo du 19 décembre : Lyon sous la grisaille hivernale

Le ciel lyonnais est gris ce matin, une tendance qui va se confirmer au long de la journée.

Benjamin Roure

Le ciel est gris et hivernal ce mardi 19 décembre au matin. Une tendance qui va se confirmer, les nuages resteront bas toute la journée, aucune éclaircie n'est à prévoir. Le ressenti est de 3°C à 10h et ne fera que refroidir, avec 0°C attendu à 16h et -1°C à 19h. Le vent souffle ce matin à 5km/h, une tendance qui va s’accélérer dans la journée, jusqu’à 15km/h à 13h et 19h.

Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne"sur l'agglomération lyonnaise. Une note de 30/100 lui est attribuée.