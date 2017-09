Météo du 18 septembre : éclaircies et températures fraîches à Lyon

Il ne fera pas plus de 17 degrés sous le soleil ce lundi à Lyon.

©Tim Douet Place Louis Pradel à Lyon

Le temps restera sec et frais ce lundi à Lyon. Ce matin, les températures passeront de 10 degrés à 8 heures à 15 degrés à midi. Une très légère brise venue du Nord soufflera sur Lyon et ne dégagera pas la grisaille installée dans le ciel au-dessus de Lyon. L'après-midi, le vent du Nord se fera plus présent et les températures atteindront un maximum de 17 degrés vers 17 heures. Si Météo Lyon annonce une possible averse dans la journée, Météo France estime plutôt que l'arrivée de la pluie ne se fera pas avant cette nuit. Concernant la qualité de l'air de ce lundi à Lyon, elle est jugée "bonne" par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui attribue une note de 29/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.