Météo du 18 novembre : de la brume et du froid à Lyon

Un ciel brumeux et des nuages sont prévus ce samedi à Lyon.

© Manon Millet

À Lyon, le temps est variable ce samedi : le ciel peut autant se découvrir en fin d'après-midi qu'une légère bruine tomber sur Lyon. En matinée et pour une large partie de l'après-midi, le temps restera très nuageux. De 6 degrés ce matin, les températures atteindront un maximum de 9 degrés à 13 heures. En soirée, les températures se rafraîchiront encore et seront entre 2 et 4 degrés. Le vent du Nord continue de souffler faiblement sur l'agglomération lyonnaise à une vitesse de 10 km/h. Comme l'avait annoncé Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air se dégrade dans la ville, au lendemain seulement des annonces de la préfecture pour lutter contre la pollution de l'air. Ce samedi, la qualité de l'air de l'agglomération lyonnais est "médiocre", une note de 58/100 lui est attribuée.