Météo du 18 mars : retour de la grisaille à Lyon

Après une semaine ensoleillée, le début de week-end s'annonce plus frais, plus gris, voire pluvieux.

©Mathilde Régis Vue de Lyon sur le pont de l'Université

"C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau". Après une semaine particulièrement agréable, le temps sera maussade ce samedi. La grisaille a remplacé le ciel bleu et le soleil aura bien du mal à se montrer. Les nuages persisteront tout au long de la journée. Et quelques faibles précipitations en provenance du nord ne sont pas à exclure en fin d'après-midi.

Chute des températures

Côté températures aussi, le printemps semble bien loin ce samedi matin, avec une nette baisse par rapport à ces derniers jours. De 9°C au lever du jour, le mercure dépassera la barre des 10°C en fin de matinée avant d'atteindre 15°C au plus fort de l'après-midi, contre 23°C hier.

Air Rhône-Alpes relève une qualité de l'air dite "bonne" sur le bassin lyonnais avec une note de 49/100 sur l'indice national Atmo, barème sur lequel 100 constitue normalement le plafond et dénote d'une qualité de l'air "très mauvaise".