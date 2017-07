Météo du 18 juillet : De fortes températures à Lyon

Comme hier, il fera une belle journée d'été à Lyon, avec des températures toujours en hausse.

©Tim Douet

Aujourd'hui il y aura du soleil, du matin jusqu'au soir. Une belle journée ensoleillée, aux températures toujours plus hautes. Dès 11h, il fera déjà 29°C, et il fera au plus chaud 33°C, jusqu'en fin de journée où à 20h, nous perdrons un seul degré. La journée sera ponctuée de vent, en moyenne une trentaine de kilomètres à l'heure, avec des rafales attendues jusqu'à 60 km/h.

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'annonce à 52/100, la qualifiant de "moyenne". Le laboratoire annonce qu'elle sera stable d'ici à demain.