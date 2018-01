Météo du 18 janvier : grisaille et pluie à Lyon

Cette fois le soleil ne sera pas invité. Cette journée sera pluvieuse à Lyon.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

De la pluie, de la pluie, et encore de la pluie. Cette journée sera triste et humide pour les Lyonnais. Si les nuages de ce matin n'ont pas encore versé de larmes, il devrait pleuvoir dès 10h. La météo s'annonce en effet pluvieuse, et pour toute la journée. Pas de répit pour les parapluies ! Côté mercure, il ne fera pas plus de 6°C à 10h, 9°C à 13h et 10°C à 16h. A la différence d'hier, il ne devrait pas y avoir de vent aujourd'hui à Lyon.

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 21 aujourd'hui, sur son échelle de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise"). Le soleil se couchera à 17h26.