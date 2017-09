Météo du 17 septembre : un dimanche nuageux et pluvieux à Lyon

Après un samedi moins humide que prévu, le temps devrait se dégrader ce dimanche à Lyon.

Benjamin Roure Feuilles d'automne à Lyon

L'automne approche à grand pas. Si la journée de samedi fut moins pluvieuse qu'annoncée, le temps devrait être moins clément ce dimanche. Le ciel restera très couvert, et les nuages devraient drainer quelques averses à partir de la mi-journée. Le vent demeurera très faible.

Côté températures aussi l'automne a de l'avance, avec des valeurs inférieures d'environ six points aux moyennes de saison. On ne relevait que 10°C au lever du jour à Lyon. Et le mercure aura bien du mal à grimper. Il n'atteindra les 15°C qu'autour de 13 heures, pour se stabiliser à 16°C durant l'après-midi.

La qualité de l'air est jugée bonne par l'observatoire Air Rhône-Alpes qui lui attribue la note de 28/100 sur l'indice national Atmo. Un barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 excécrable. Concernant les allergènes, le risque est jugée "moyen", avec un indice pollinique à 3/5, et concerne l'ambroisie, le plantain, les graminées et les urticacées.

