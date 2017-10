Météo du 17 octobre : grand soleil à Lyon ce mardi

Il va faire beau, même très beau ce mardi à Lyon où le thermomètre va afficher 25°C.

Benjamin Roure

Belle journée en perspective à Lyon ce mardi. Du matin jusqu'au soir, il fera grand soleil sur Lyon. Une dernière journée de beau temps avant l'arrivée de quelques nuages en milieu de semaine et celle de la pluie ce week-end. Côté températures, elles seront au-dessus des normales de saison aujourd'hui, avec 25°C au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure tombera à 11°C.

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "moyenne" à Lyon et obtient une note de 52/100*.

* Rappel : plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.