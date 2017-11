Météo du 17 novembre : coup de froid sur Lyon

Comme hier, ce vendredi sera particulièrement frais à Lyon, avec des températures largement inférieures aux moyennes de saison.

Benjamin Roure

Le froid est bien là. Ce vendredi, à Lyon, le thermomètre ne dépassera pas les 5°C au plus fort de la journée. On a échappé de justesse aux gelées, avec un petit degré seulement au lever du jour. Des valeurs sensiblement identiques à celles observées hier et inférieures de 5°C aux normales de saison.

Côté ciel, ce n'est guère plus réjouissant. La grisaille domine, et dominera toute la journée. L'épaisse couche de nuages qui couvre la ville ne desserrera son emprise que samedi après-midi. La météo du week-end s'annonce d'ailleurs semblable à celle de ces derniers jours.

La qualité de l'air est jugée "moyenne", ce vendredi, à Lyon, par l'observatoire Air-Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 58/100 sur l'indice national Atmo. Pour rappel, 0 correspond à une qualité de l'air excellente et 100 exécrable. La situation est plus préoccupante dans le Sud-Est lyonnais.