Météo du 17 mai : grand soleil ce mercredi à Lyon

Comme depuis le début de semaine, la journée s'annonce radieuse ce mercredi.

©Tim Douet

Après deux jours de très beau temps, le soleil va continuer de trôner au-dessus de Lyon ce mercredi. Du matin jusqu'au soir, pas un nuage à l'horizon. À l'inverse de mardi, le vent va faire son apparition et souffler en rafale jusqu'à 60 km/h dans l'après-midi. Côté températures, il fera 23°C à 11 heures, et 27°C au plus fort de l'après-midi. Dans la nuit, le mercure devrait descendre aux alentours de 13°C.

Qualité de l'air

La qualité de l'air est considérée comme "bonne" ce mercredi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 48/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".