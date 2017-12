Météo du 17 décembre à Lyon : gris et froid

Pluie glaciale au matin, lourds nuages le reste la journée. Un dimanche à rester au chaud pour les Lyonnais.

Benjamin Roure

Il en faudrait peu, ce matin sur Lyon, pour que la petite pluie glaciale qui tombe du ciel ne se transforme en flocons. Météo France annonce d'ailleurs un mélange pluie/neige sur une bonne partie du département du Rhône, avec des températures matinales comprises entre 0 et 2 degrés.

Au fil de la journée, on va gagner 2 ou 3 degrés, et la pluie va cesser. Ne resteront que de gros nuages, et ce, jusqu'au soir.

Demain la neige ?

Pour lundi matin, Météo France prévoit un temps similaire à ce dimanche, mais plus froid. Avec aussi une possibilité de chute de neige en matinée sur Lyon, avant le retour de la pluie dans l'après-midi. Prudence donc pour la reprise de la semaine !