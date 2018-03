Météo du 16 mars : week-end pluvieux à Lyon

Le dernier week-end de l'hiver sera particulièrement gris, avec des averses prévues tout au long de cette journée de samedi.

Photo Kimdokhac/Flickr

A ceux qui criaient déjà au printemps après le fugace retour du soleil, l'hiver est venu rappeler qu'il tiendra son rôle jusqu'au baisser de rideau. Après une maussade fin de semaine, la grisaille restera sur le devant de la scène ce week-end. Le ciel lyonnais demeurera encombré d'un épais voile nuageux, drainant des averses tout au long de la journée. Pour voir le verre à moitié plein, on parlera d'un hommage au climat irlandais, pour une Saint-Patrick lyonnaise comme au pays des leprechaun.

Côté températures, la dégringolade se poursuit, avec des valeurs largement en dessous des valeurs de saison (5 degrés). De 3°C au lever du jour, le thermomètre grimpera laborieusement pour dépasser la barème des 10°C à la mi-journée. Et atteindre 12°c au plus fort de l'après-midi, sous la pluie donc. La qualité de l'air est toujours jugée "bonne" ce samedi par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 30/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleur note possible et 100 la pire).