Météo du 16 mars : le beau temps s'installe à Lyon

Un grand soleil et des températures jusqu'à 20 degrés sont annoncés ce jeudi. Si le temps est particulièrement agréable, la qualité de l'air se dégrade.

© Tim Douet Lyon, la place des Terreaux.

Le beau temps prend ses quartiers à Lyon cette semaine avant la dégradation prévue ce week-end. Le ciel sera dégagé ce jeudi et le soleil diffusera rapidement la chaleur de ses rayons. De 11 degrés ce matin, les températures se réchaufferont jusqu'à 20 degrés cet après-midi. Avec peu de vent et presque aucun nuage à l'horizon, le temps de la journée sera printanier. Du côté de la qualité de l'air, cependant, l'heure est à la dégradation. Air Rhône-Alpes attribue à cette dernière une qualité "médiocre" avec une note de 72/100. Le site précise en revanche que la tendance est à l'amélioration pour la journée de demain, elle aussi prévue sous le soleil.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.