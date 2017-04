Météo du 16 avril : Lyon pourrait éviter les gouttes

De gros nuages traversent le département du Rhône, mais la pluie pourrait épargner Lyon, qui retrouvera des éclaircies cet après-midi.

Benjamin Roure

Quand on découvre le ciel de ce dimanche matin, en levant ses volets, c'est la mauvaise surprise. Il faut dire que depuis deux semaines, les Lyonnais avaient pris l'habitude d'un beau bleu annonçant une journée éclatante. Or, la couleur du ciel de ce dimanche de Pâques semble prédire bien autre chose.

Avant le vent

L'atmosphère aussi, avec des températures un peu fraîches, semble porteuse de mauvaises nouvelles météorologiques. Va-t-on devoir chasser les oeufs sous la pluie ? Pas sûr. En effet, les gouttes qui arrosent le nord et l'ouest du département du Rhône pourraient s'arrêter, comme par magie, en arrivant sur Lyon et ses environs. Avec, selon Météo France, des éclaircies dès la fin de matinée et des températures grimpant jusqu'à 18°. Ouf !

Demain lundi, Lyon connaîtra un temps similaire, entre nuages et franc soleil en fin de journée. Mardi, le vent du Nord se lèvera, chassant les derniers nuages mais faisant tomber le thermomètre.