Météo du 16 août : éclaircies et pluie à Lyon ce mercredi

Journée mitigée à Lyon où quelques averses dans l'après-midi vont venir assombrir le ciel d'un début de journée bien dégagé.

Benjamin Roure

Ce mercredi, la journée va commencer par un large soleil et un ciel bleu sur toute la ville. Entre 11h et 14h, le ciel va commencer à se voiler pour être totalement caché par les nuages à partir de 14h. Un ciel très nuageux qui va donner quelques pluies à partir de 17h et jusqu'à 20h. Des averses qui vont s'estomper dans la nuit. Côté températures, il fera jusqu'à 30°C ce mercredi à Lyon au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure ne redescendra pas en dessous de 18°C.

Qualité de l’air : ça se dégrade

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 61 sur 100, et la qualifie de "médiocre" sur son échelle où 1 équivaut à "très bonne" et 100 à "très mauvaise".