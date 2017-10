Météo du 15 octobre à Lyon : encore un petit goût d'été

Comme prévu, ce dimanche sur Lyon sera à l'image de la semaine écoulée : ensoleillé et doux. Et cela devrait durer jusqu'à mercredi.

Benjamin Roure

On prend les mêmes et on recommence. D'une part, un ciel bien bleu, dès les premières lueurs du jour. Ensuite, un soleil éclatant, qui réchauffe l'atmosphère, d'autant plus vite que le vent ne souffle pas. Et on obtient le cocktail idéal du week-end, celui déjà servi hier samedi : un temps quasi estival !

Car il n'y a bien que la fraîcheur du petit matin pour rappeler que l'on est tout de même mi-octobre. En effet, les températures sur le département du Rhône vont encore grimper rapidement, jusqu'à 25° dans l'après-midi.

Retour des nuages mercredi soir

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, voici la suivante : cet automne au goût d'été va se poursuivre jusqu'à mercredi, selon Météo France, jour qui verra le retour des nuages et de la pluie en soirée. Encore trois jours, donc, pour profiter du beau temps !