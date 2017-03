Météo du 15 mars : un grand soleil et jusqu'à 19 degrés à Lyon

La journée sera particulièrement ensoleillée à Lyon et les températures suivront : elles passeront de 7 à 19 degrés entre ce matin et cet après-midi.

©Antoine Sillières Soleil d'hiver (pont Morand)

Des nuages presque absents et un soleil rayonnant devraient rythmer ce mercredi à Lyon. Le ciel sera dégagé et les températures seront très douces. Dès 10 heures, il fera 12 degrés, puis 16 degrés à 13 heures. Dans l'après-midi, le temps sera printanier et le mercure augmentera jusqu'à 19 degrés. La soirée sera légèrement plus fraîche avec des températures comprises entre 15 et 12 degrés. Pour faire circuler l'air, un léger vent du Nord sera présent et soufflera à 10 km/h.

La qualité de l'air se détériore

Alors qu'elle restait plutôt "bonne" ces derniers jours, la qualité de l'air est aujourd'hui "médiocre". La tendance devrait cependant s'améliorer pour la journée de demain selon Air Rhône-Alpes, qui attribue à la qualité de l'air de ce mercredi à Lyon une note de 74/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.