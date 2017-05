Météo du 15 mai : lundi au soleil à Lyon

Le week-end pluvieux va laisser place à un grand soleil ce lundi.

Benjamin Roure

Après un week-end plus que mitigé, le soleil fait son grand retour à Lyon en ce début de semaine. Ce lundi, il fera grand soleil sur Lyon durant toute la journée. Un beau temps qui devrait durer jusqu'à mercredi. Côté températures, il fera 19°C à 11 heures, et 24°C au plus fort de l'après-midi. Dans la nuit, le mercure devrait descendre aux alentours de 11°C.

Qualité de l'air

La qualité de l'air est considérée comme "bonne" ce lundi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 44/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".