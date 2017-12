Météo du 15 décembre : pluies neigeuses dans la nuit lyonnaise

Le ciel restera nuageux ce vendredi avec des giboulées en soirée et quelques averses de pluie mêlée de neige dans la nuit.

Tim Douet

Le ciel bleu de ce vendredi matin devrait rapidement se charger. Et la couverture nuageuse s'amplifier au cours de la journée. Le vent restera en quasiment nul. Si aucune précipitation n'est annoncée en journée, des giboulées devraient faire leur apparition en soirée. Avec des pluies neigeuses à la clé dans le courant de la nuit.

Côté températures, on reste sur des valeurs hivernales, avec 2°C au lever du jour. Le mercure ne dépassera pas la barre des 10°C. La qualité de l'air est toujours jugée "très bonne" ce vendredi par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 18/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleur note possible et 100 la pire).