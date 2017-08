Météo du 15 août : des éclaircies et de l'orage en soirée à Lyon

Ce mardi 15 août sera ensoleillé jusqu'à l'arrivée d'une perturbation en fin de journée.

© Antoine Sillières Orage Lyon (pont Morand)

Les Lyonnais ont jusqu'à 17 heures pour profiter du soleil ce mardi 15 août. Le matin, un ciel dégagé et de beaux rayons de soleil s'annoncent sous des températures comprises entre 19 et 27 degrés. Mais dès la fin de matinée, le vent du Sud se lève et ses rafales deviendront de plus en plus prononcées, annonçant la perturbation à venir en soirée. Tout au long de l'après-midi et en soirée, ses rafales pourront atteindre les 60 km/h. Le début d'après-midi restera, malgré le vent, chaud et ensoleillé. Les températures augmenteront jusqu'à 33 degrés au maximum. Ce n'est qu'à partir de 17 heures que le temps se dégrade et que les premières gouttes de pluie devraient s’abattre sur l'agglomération. Un risque de grêle est annoncé par Météo France entre 17 heures et heures, suivi d'averses orageuses en soirée. Malgré la pluie, les températures resteront assez chaudes : elles seront de 28 degrés à 20 heures puis de 24 degrés à 23 heures. La pluie de ce soir devrait également faire retomber une partie des particules fines qui stagnent au-dessus de Lyon. Aujourd'hui encore, la qualité de l'air obtient une note d'Air Rhône Alpes de 49/100, ce qui est jugé "bon" mais qui s'approche plus fortement d'une qualité "moyenne" que "très bonne".

Rappel : plus la note s'approche de 100, plus la qualité de l'air est dégradée.