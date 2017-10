Météo du 14 octobre à Lyon: toujours le beau temps

Aucune excuse pour rester cloîtré ce week-end : comme les derniers jours, le temps sera au beau fixe sur Lyon, samedi et dimanche.

Benjamin Roure

Les jours se suivent et se ressemblent. Et quand ils sont aussi éclatants, difficile de s'en plaindre. Le beau temps s'est installé sur Lyon et, dès ce samedi matin, le soleil brille déjà franchement, donnant à ce 14 octobre des allures de printemps.

Une atmosphère qui va perdurer toute la journée.Dès lors, en l'absence de vent, les températures vont logiquement monter au fil de la journée, pour atteindre 24°. Et ce, sur l'ensemble du département du Rhône

Dernière bonne nouvelle du jour: le temps sera aussi beau et chaud demain dimanche. Si vous le pouvez, profitez-en!