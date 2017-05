Météo du 14 mai : un ciel toujours menaçant sur Lyon

Si l'horizon devrait être moins chargé et la journée plus lumineuse que celle d'hier, la menace orageuse de ces derniers jours n'est pas complètement dissipée ce dimanche à Lyon. De possibles perturbations sont annoncées au cours de l'après-midi.

Benjamin Roure

Un temps bien instable ce dimanche à Lyon. Les prévisions météorologique sont incertaines, mais le risque d'orage semble a priori s'éloigner. Les nuages se dissipent ce matin, laissant entrevoir des pans de ciel bleu. Des perturbations ne sont toutefois pas à exclure au cours de l'après-midi. Le degré de vigilance jaune aux phénomènes orageux a été prolongé jusqu'à 21 heures ce dimanche dans le Rhône, comme partout en région. Il faudra finalement attendre lundi pour retrouver un ciel bien dégagé. Enfin le début du printemps ?

Côté températures, on reste sur des valeurs légèrement supérieures aux moyennes de saisons. De 9°C au lever du jour, le mercure grimpera à 18°C à la mi-journée, avant de dépasser la barre des 20°C en début d'après-midi, pour finalement atteindre 22°C au plus fort de la journée. Il devrait faire encore un peu plus chaud en début de semaine. La qualité de l'air enfin est annoncée "bonne" ce dimanche à Lyon par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 38/100 sur l'indice national Atmo. Un barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 désastreuse.