Météo du 14 juillet à Lyon: pas de risque de pluie pour les festivités

Quelques nuages par-ci par-là et de belles éclaircies attendent les Lyonnais en ce jour de fête nationale.

Benjamin Roure

Des températures douces et un léger vent du Nord pour écarter les nuages pour la soirée se profilent pour ce vendredi 14 juillet. De 22 degrés ce matin, les températures atteindront 29 degrés au maximum autour de 17 heures. Le vent du Nord se lève dès 11 heures et pourra souffler en rafale à une vitesse de 45 km/h. De quoi éparpiller les nuages de la journée pour laisser la place belle au soleil entre 17 heures et 20 heures, puis un ciel dégagé pour les amateurs du feu d'artifice de ce soir, justement aux couleurs des variations météorologiques. Bonne nouvelle pour les organisateurs, il y a très peu de chance que la pluie soit au rendez-vous. La qualité de l'air reste bonne dans l'agglomération ce vendredi. Air Rhône Alpes lui attribue une note de 36/100.