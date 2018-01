Météo du 14 janvier : un dimanche sous les nuages à Lyon

Avant le retour du soleil prévu ce lundi, le ciel sera particulièrement nuageux à Lyon. La pluie ne devrait cependant pas venir troubler la journée.

Benjamin Roure

Les nuages qui planaient au-dessus de la Méditerranée sont arrivés à Lyon. Une grisaille qui compte bien s'installer tout au long de la journée après avoir été porté par le léger vent du Sud-Est qui continue de souffler sur la ville (10km/h). Malgré ce ciel couvert, le risque de pluie reste très faible selon Météo France. Les températures seront en revanche légèrement plus fraîches que la journée de samedi. Le matin, le thermomètre affiche entre 3 et 5 degrés et les températures de l'après-midi se réchauffent légèrement en étant comprises entre 8 et 9 degrés. La dégradation de la qualité de l'air annoncé par Atmo Auvergne Rhône-Alpes sera finalement très faible. Avec une note de 35/100, la qualité de l'air reste "bonne" ce dimanche dans l'agglomération lyonnaise.