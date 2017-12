Météo du 14 décembre : à Lyon, des nuages et quelques averses

Des températures plus douces, comprises entre 7 et 11 degrés, et quelques averses en fin de journée sont à prévoir ce jeudi.

©Tim Douet Vue de Fourvière à Lyon

Après de brèves éclaircies dans la matinée, le temps se couvre au-dessus de Lyon. Entre 10 heures et 16 heures, le ciel se chargera de nuages et les températures augmenteront de 6 à 11 degrés. Des rares averses pourraient lors s'abattre sur l'agglomération en fin de journée, entre 16 heures et 19 heures. Des pluies qui devraient reprendre dans la nuit après une soirée plutôt claire. Le vent du Sud, toujours présent ce jeudi, sera plus faible, mais quelques rafales sont à prévoir. Une perturbation qui permet cependant à l'air de la ville de rester de "bonne" qualité. Atmo Auvergne Rhône-Alpes lui attribue ce jeudi une note de 24/100.