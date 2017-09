Météo du 13 septembre : des pluies éparses cet après-midi à Lyon

Après quelques éclaircies ce mercredi matin, des pluies éparses pourraient s’abattre sur Lyon cet après-midi.

©Mathilde Régis Vue de Lyon sur le pont de l'Université

Le moment de sortir les parapluies approche à Lyon. Après une matinée nuageuse et quelques rayons de soleil pendant la pause-déjeuner, des pluies éparses sont annoncées par Météo France entre 14h et 17h. Malgré les possibles pluies et un vent du sud à une vitesse de 20 km/h, les températures resteront douces ce mercredi à Lyon. Le matin, il fera entre 12 et 23 degrés. La température maximale atteinte dans la journée sera de 26 degrés à 17h.

La qualité de l'air reste "bonne" dans l'agglomération lyonnaise. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lui attribue une note de 25/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.