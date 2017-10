Météo du 13 octobre : week-end ensoleillé à Lyon

Comme ce vendredi, le week-end s'annonce radieux à Lyon avec des températures qui atteindront les 26°C.

© Clotilde Dumay Lyon – Montée de la Grande-Côte.

L'été indien se poursuit à Lyon. Ce vendredi, le temps s'annonce une nouvelle fois parfaitement dégagé avec aucun nuage à l'horizon. Du beau temps qui va se poursuivre samedi et dimanche où Météo France prévoit deux jours baignés de soleil. Côté températures, elles seront au-dessus des normales de saison aujourd'hui, avec 24°C au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure tombera à 10°C.

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 47/100*.

*Rappel : plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.