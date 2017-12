Le vent du Sud se lève de nouveau dans l'après-midi. En prévision, des rafales jusqu'à 70 km/h accompagnées de pluie.

Aimée Legoff

Tandis que le soleil rayonne ce mercredi matin, des pluies éparses sont à prévoir tout au long de la journée selon Météo France. Le matin, les températures se situent entre 2 et 6 degrés et se réchaufferont davantage dans la soirée. Le plus fort de la perturbation, avec des pluies et des rafales de vent du Sud jusqu'à 70 km/h, est attendu pendant la soirée entre 19 heures et 22 heures. Selon Air Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" aujourd'hui et se voit attribuer une note de 29/100.