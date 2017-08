Météo du 13 août : de belles éclaircies cet après-midi à Lyon

Chargé de nuages, le ciel devrait se dégager progressivement en fin de matinée pour laisser place aux rayons de soleil en deuxième partie de journée.

Benjamin Roure Soleil, pont de La Guillotière

Le temps gris de ce matin ne devrait pas s'installer à Lyon selon Météo France. Au fur et à mesure de la journée, un léger vent du Nord (10km/h) se chargera d'évacuer les nuages et de mettre à jour de belles éclaircies. Malgré les apparences, les températures se réchauffent légèrement par rapport aux journées précédentes. De 18 degrés ce matin, les températures s'installeront autour des 26 degrés dès 14 heures. Au plus chaud de la journée, aux alentours de 17 heures, il fera 27 degrés à Lyon. La soirée devrait être claire, sans nuages, et sous une température comprise entre 20 et 25 degrés. La qualité de l'air reste "bonne", à l'image de la journée d'hier. Comme l'indique Air-Rhône Alpes, une note de 39/100 est attribuée à cette dernière.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.