Météo du 12 mars : risque d'orages à Lyon

Après les quelques gouttes de ce matin, le ciel devrait laisser la place au soleil et aux éclaircies ce matin à Lyon. Attention au risque d'orages du début d'après-midi.

© Antoine Sillières Orage Lyon (pont Morand)

Les nuages devraient se retirer pour laisser passer quelques rayons de soleil. Dès 13h en revanche, attention aux orages qui engendrera de rares averses dès 16h. En fin de journée en revanche, le ciel sera plus clément, et les pluies cesseront. Côté mercure, il fera 12°C dès 10h, et 14°C de 13h jusqu'à 19h où la température chutera à 12°C. Le soleil se couchera à 18h41.

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 28, ce qui est "très bon", sur son échelle de 1 "très bon" à 100 "très mauvais".