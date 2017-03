Météo du 12 mars : les nuages reprennent le dessus à Lyon

Si les températures restent très douces pour la saison, le ciel sera beaucoup plus nuageux qu'il ne l'était ce samedi.

©Mathilde Régis Vue de Lyon sur le pont de l'Université

Le temps merveilleusement ensoleillé du week-end n'aura duré qu'une journée. Ce dimanche, les nuages resteront très présents dans le ciel au-dessus de Lyon, et quelques gouttes de pluie pourraient s'abattre sur la ville en fin de journée. Les températures restent très agréables avec 12 degrés ce matin et jusqu'à 17 degrés cet après-midi et le ciel devrait se découvrir légèrement entre 13 heures et 19 heures. Le vent a tourné cette nuit et c'est du Nord dont il provient ce dimanche à Lyon. Il sera relativement faible et n’excédera pas les 10 km/h. La qualité de l'air, comme pour la journée d'hier, reste "bonne". Air Rhône Alpes lui attribue une note de 37/100. Il n'y a donc pas d'hésitation à avoir avant de sortir s'oxygéner dans les rues de la ville.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.