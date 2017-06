Météo du 12 juin : soleil et forte chaleur à Lyon

Après un week-end particulièrement chaud, ce lundi se place lui aussi sous le signe du soleil.

©Grégor Clauss

Le lundi au soleil, il va falloir s'y habituer avec l'arrivée de l'été. Aujourd'hui, quelques nuages seront présents ici où là, mais la journée s'annonce tout de même ensoleillée et particulièrement chaude. Côté températures, il fera 28°C à 11h et 35°C au plus fort de l’après-midi dans les environs de 17h. Dans la nuit, le mercure baissera pour avoisiner les 20°C.

Qualité de l’air "moyenne"

La qualité de l'air est considérée comme "moyenne" ce lundi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 60/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".