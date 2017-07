Météo du 12 juillet : Enfin le soleil

Une matinée ensoleillée que les nuages de l’après-midi viendront légèrement gâcher.

©Grégor Clauss

Aujourd'hui, à Lyon, il y aura du soleil pour débuter la journée. Mais, dès 11h, quelques nuages viendront légèrement perturber l'ensoleillement. Ce sera donc un ciel légèrement couvert à Lyon pour cet après-midi du 12 juillet. Quant aux températures, elles seront de saison. Il fera 27°C dès 11h et 30°C à 17h. Au plus chaud, il fera 31°C (à 14h). Quelques rafales de vent pouvant aller jusqu'à 45km/h sont attendues entre 14h et 23h.

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 46/100 et la qualifie de "bonne".