Météo du 12 février : nuages et douceur toujours

Les températures seront encore supérieures aux moyennes de saison ce dimanche à Lyon alors que le ciel restera couvert.

©Mathilde Régis Vue de Lyon sur le pont de l'Université

Bien difficile d’apercevoir le soleil dans le ciel lyonnais. Le voile nuageux qui s'est installé hier après-midi perdurera tout au long de la journée de ce dimanche. Il devrait néanmoins s'étirer au fil de l'après-midi pour laisser place à quelques éclaircies en soirée. Le vent demeurera faible et le risque de pluie a priori limité.

Les températures en revanche seront agréables ce dimanche. Avec des valeurs très douces pour un 12 février. De 6°C au levé du jour le mercure dépassera la barre des 10°C en fin de matinée avant d'atteindre 12°C à la mi-jouréne et 14°C au plus fort de l'après-midi. Une valeur maximale en progression par rapport à hier (+1°C) et supérieure de six points aux moyennes de saison.

La qualité de l'air est en légère amélioration d'après Air Rhône-Alpes, qui la juge "moyenne" ce dimanche, lui attribuant une note de 55/100 sur l'indice national Atmo - barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".

Pour profiter au mieux de ces températures agréables, retrouvez les idées de sorties de Lyon Capitale ce week-end.