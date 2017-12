Météo du 12 décembre : des éclaircies dans l'après-midi à Lyon

Les rafales de vent prennent une journée de répit ce mardi avant de reprendre jusqu'à 70 km/h dès demain.

©Tim Douet Place Louis Pradel à Lyon

De faibles pluies pourraient encore s'abattre sur l'agglomération lyonnaise ce matin avant une brève amélioration du temps aujourd'hui. Soufflant en rafales depuis plusieurs jours, le vent du Sud est retombé et ne devrait reprendre de l'activité qu'à partir de ce mercredi. Après d'éventuelles averses ce matin et une température de 4 degrés, le temps s'améliore pour laisser place à des éclaircies cet après-midi. Les températures augmenteront jusqu'à 8 degrés entre 13 heures et 16 heures et redescendront à 2 degrés pour la soirée. Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" sur l'agglomération lyonnaise. Une note de 32/100 lui est attribuée.