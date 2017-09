Météo du 11 septembre : un temps frais et des éclaircies à Lyon

Les températures se rafraîchissent à Lyon ce lundi : il fera 23 degrés au plus chaud de la journée.

©Charlotte Santana Les quais du Rhône à Lyon

Une matinée nuageuse, des éclaircies dans l'après-midi et de la fraîcheur attendent les Lyonnais pour démarrer cette nouvelle semaine. Ce matin, le soleil aura du mal à percer à travers l'épaisse couche de nuages. De 12 degrés, les températures augmenteront progressivement jusqu'à 23 degrés vers midi. Le vent, venu de l'ouest, poussera la perturbation pour laisser place à de plus larges éclaircies dans l'après-midi. Selon Météo Lyon, quelques ondées pourraient également survenir en début d'après-midi. Dès 14 heures, le vent se lèvera avec des rafales allant jusqu'à 40 km/h et les températures oscilleront autour des 20 degrés. En fin de journée, les nuages reprendront leurs droits, et de la pluie est d'ores et déjà prévue cette nuit. La qualité de l'air est "très bonne" aujourd'hui, indique Atmo Auvergne-Rhône Alpes. Une note de 20/100 lui est attribuée.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.