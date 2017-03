Météo du 11 mars : du soleil et de la douceur à Lyon

Il semblerait que le printemps soit en avance ce samedi à Lyon : il fera jusqu'à 19 degrés sous un ciel ensoleillé.

© Tim Douet

Le soleil est au rendez-vous pour ce début de week-end à Lyon. Les températures fraîches de la matinée - 3 degrés à 7 heures - se réchauffent et passent à 15 degrés à 13 heures avant d'atteindre un maximum de 19 degrés à 16 heures. Si quelques voiles nuageux sont susceptibles de parcourir le ciel, ces derniers devraient rester particulièrement discrets par rapport au soleil radieux prévu pour la journée. Un léger vent du Sud sera présent aujourd'hui, à une vitesse comprise entre 5 et 10 km/h. À l'image de cette fin de semaine, la qualité de l'air à Lyon reste "bonne" selon Air Rhône-Alpes, qui lui attribue une note de 42/100. La journée est idéale pour s'aérer et profiter de ce temps printanier.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.