Météo du 11 mars : des averses orageuses dans l'après-midi à Lyon

De rares averses devraient ponctuer ce dimanche avant qu'un orage n'éclate localement en fin de journée.

© Antoine Sillières Orage Lyon (pont Morand)

Le temps se couvre à Lyon. Le ciel clair de ce matin sera chahuté par de fines ondées, susceptibles de survenir tout au long de la journée. Les températures restent douces, même si les averses vont rafraîchir l'atmosphère. Ce matin à Lyon, les températures oscilleront entre 14 et 16 degrés avant de redescendre très progressivement cet après-midi pour atteindre les 12 degrés en soirée. À partir de 16h, les averses devraient devenir orageuses et le tonnerre devrait résonner localement en soirée. Déjà fortement présent ces derniers jours sur l'agglomération, le vent du Sud est bien installé et des rafales jusqu'à 50 km/h sont à prévoir. Le vent et la pluie ont cependant l'avantage d'atténuer la pollution de l'air en évacuant les particules fines stagnantes. Ce dimanche, la qualité de l'air dans l'agglomération lyonnaise reste ainsi "bonne", avec une note de 32/100 indiqué par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.