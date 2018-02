Météo du 11 février à Lyon : humidité et petit risque de verglas

Ce dimanche sera bien gris et pluvieux sur le Rhône, avec une vigilance orange ce matin pour un risque de verglas, surtout sur le nord et l'ouest du département.

Benjamin Roure

Attention, ça glisse ! Météo France a en effet brandi une vigilance orange pour la matinée sur le Rhône, principalement pour le nord et l'ouest du département, en raison d'un risque de pluie verglaçante. Une pluie fine qui se fait neige par endroits, et qui peut entraîner, sur un sol froid, la création de plaques de verglas. Heureusement, à mesure que la matinée avancera, les températures remonteront et la pluie restera pluie.

Éclaircies lundi

Passé ce petit épisode à risque, duquel Lyon devrait toutefois être épargné, ce dimanche 11 février sera bien morne, sous les nuages et une petite pluie. Côté température, on devrait enregistrer jusqu'à 6°. Les nuages devraient se dissiper en partie dans la soirée.

Demain lundi, retour de quelques éclaircies voire d'un beau soleil dans l'après-midi, avec une chute des températures en contrepartie. Une accalmie qui ne devrait pas durer...