Météo du 11 août : belles éclaircies et rares averses à Lyon

Larges éclaircies et brèves averses de pluie vont se succéder ce vendredi dans le ciel lyonnais.

Benjamin Roure

Ce vendredi, le temps ne saura pas sur quel pied danser. Si de très belles éclaircies sont prévues entre ce matin et 17h, quelques rares averses pourraient faire de brèves apparitions durant cette période. En fin de journée et dans la nuit, aucune averse ne devrait être signalée. Côté températures, ça continue de baisser puisqu'il fera jusqu'à 23°C ce mercredi à Lyon au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure ne redescendra pas en dessous de 14°C.

Qualité de l’air : ça s'améliore

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 29 sur 100, et la qualifie de "bonne" sur son échelle où 1 équivaut à "très bonne" et 100 à "très mauvaise".