Météo du 10 septembre : des nuages percés de nombreuses éclaircies

Les précipitations de la veille enfin estompées, le temps s'éclaircit ce dimanche pour l’un des derniers week-ends avant l’automne.

©Tim Douet Vu de Lyon depuis la Croix-Rousse

Après la journée ponctuée d’averses d’hier, le soleil est de retour ce dimanche. Malgré les 12 degrés de 9h, le temps devraient rapidement se réchauffer en fin de matinée. Le vent du nord viendra apporter quelques moments de fraîcheur avec des rafales régulières à 25 km/h. Quant au ciel, il sera d’abord nuageux avant de se percer d’éclaircies de plus en plus régulières. Vers 14h, la température se fixera autour des 19 degrés, et perdurera jusqu’en fin d’après-midi. Le soleil viendra définitivement éclairer la fin du week-end aux alentours de 18h. Le thermomètre chutera doucement en début de soirée, jusqu’à atteindre les 13 degrés aux alentours de 22h.

Qualité de l’air : “bonne”

La qualité de l'air de l'agglomération lyonnaise est jugée "bonne" par Atmo, qui lui attribue une note de 25/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.