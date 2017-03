Météo du 10 mars : une journée douce et ensoleillée à Lyon

Si quelques nuages persistent ce matin, la journée sera particulièrement ensoleillée. Du côté des températures, il fera jusqu'à 18 degrés à Lyon.

©Antoine Sillières Soleil d'hiver (pont Morand)

Une belle journée s'annonce à Lyon ce vendredi. Les nuages de ce matin devraient rapidement se disperser pour laisser place au soleil. De 11 degrés ce matin, les températures augmenteront jusqu'à 18 degrés cet après-midi, soit 5 degrés de plus que les normales de saison. Comme pour la journée d'hier, le vent du Nord soufflera sur la ville, mais n’excédera pas la vitesse de 10 km/h. La journée est parfaite pour prendre l'air et faire un peu d'exercice. Selon Air Rhône Alpes, la qualité de l'air à Lyon est "bonne" et la note que lui attribue Atmo est de 32/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.