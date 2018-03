Météo du 10 mars : après la pluie, de fortes rafales de vent à Lyon

La pluie ne doit pas s'installer ce samedi à Lyon : le vent du Sud et ses rafales se chargeront d'évacuer brièvement la perturbation jusqu'à cette nuit.

Benjamin Roure Soleil, pont de La Guillotière

Le répit est de courte durée ce samedi à Lyon. Alors que la ville se réveille sous la pluie, des éclaircies doivent émerger à partir de 10 heures ce matin et se poursuivre tout au long de la journée. La pluie s'arrêtera pour la journée pour reprendre cette nuit, mais pas le vent du Sud et ses rafales. Selon Météo France, le vent du Sud souffle ce samedi à une vitesse de 35 km/h avec des rafales qui attendront au maximum les 60 km/h. Avec cette arrivée d'air, les températures se réchauffent et sont très douces pour la saison (+4 degrés par rapports aux normales). Comprises entre 10 et 12 degrés ce matin, elles atteindront les 17 degrés cet après-midi. La présence du vent du Sud rend également l'air plus respirable. Avec une note de 35/100, la qualité de l'air de l'agglomération lyonnaise est "bonne" ce samedi selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.